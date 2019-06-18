شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يعيد اختبار مقاومته الحالية – تحليل – 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) على ارتفاع في آخر جلساته ، ليعيد اختبار مستوى المقاومة 1092.41 هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 970.27 إلى 1289.00) ، محققاً أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.05% بما يعادل 11.50 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 1092.41 ، ليستهدف مستوى الدعم 1045.49 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه