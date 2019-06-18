شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) في آخر جلساته ، متأثراً بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.06% بما يعادل -0.07 نقطة ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد . Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 111.50 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 106.75 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جي بي مورجان يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 18-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.