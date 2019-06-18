شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية اختراق مستوى المقاومة المهم 38.90 ، فهذا المستوى يمثل مقاومة اتجاه جانبي للسهم على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وقد حقق في آخر جلساته أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.26% بما يعادل 0.10 نقطة ، وسط تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 38.90 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 40.84 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد