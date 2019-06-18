شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الداش كوين اختباراً لمستوى دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 151.90، مع التذكير بأن اختراق 161.30 مطلوب لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 176.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 155.00 والمقاومة 170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد