شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات جانبية منذ الصباح ليبقى مستقراً حول 270.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 240.47، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 288.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 260.00 والمقاومة 290.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد