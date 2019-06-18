شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر البتكوين اختباراً لمستوى 9085.25 وارتد صعوداً من هناك، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل تدريجي ليدعم فرص استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار استهداف مستوى 9840.00 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 9085.25 و9000.00 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9085.00 والمقاومة 9700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد