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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر عقود خام برنت أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 59.93، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا بسيطرة النطاق الجانبي على التداولات اللحظية إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 62.92.
نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر إلى 56.23 بشكل مباشر، بينما اختراق المقاومة سيمكّن السعر من تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 65.92.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.50 والمقاومة 62.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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