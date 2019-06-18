روسيا تقول من السابق لأوانه تحديد مستقبل اتفاق النفط العالمي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إن من السابق لأوانه اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي بسبب الضبابية التي تكتنف السوق، حسبما ذكرت وزارة الطاقة الروسية على حسابها بموقع تويتر.

وأضاف نوفاك، الذي يزور إيران، إن القرار الخاص بالاتفاق العالمي ينبغي اتخاذه بحلول أواخر يونيو حزيران أو أوائل يوليو تموز.