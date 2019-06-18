ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الثلاثاء، بمقدار جنيهين، بالمقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت مؤخرا ما يزيد عن 1% خلال تعاملات الجمعة، ليتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولارا للمرة الأولى منذ منتصف أبريل من العام الماضي، أي منذ 14 شهرا.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

عيار 18 بـ 539 جنيها للجرام

Advertisements

عيار 21 بـ 629 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 719 جنيها للجرام

سعر جنيه الذهب 5032 جنيه

ملحوطة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.