كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الثلاثاء، بمقدار جنيهين، بالمقارنة بأسعار أمس.
وكانت أسعار الذهب قد قفزت مؤخرا ما يزيد عن 1% خلال تعاملات الجمعة، ليتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولارا للمرة الأولى منذ منتصف أبريل من العام الماضي، أي منذ 14 شهرا.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:
عيار 18 بـ 539 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 629 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 719 جنيها للجرام
سعر جنيه الذهب 5032 جنيه
ملحوطة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.