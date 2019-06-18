تخفيضات كبيرة في أسعار «بيجو» تصل لـ 35 ألف جنيه

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

أعلن وكيل ماركة سيارات بيجو الفرنسية في مصر عن تخفيضات كبيرة على إنتاج شركة بيجو من السيارات ، وفيما يلي الأسعار الجديدة لبيجو في مصر

1.بيجو 301:

انخفضت أسعار هذه السيارة السيدان بقيمة 10 آلاف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى 229.990 بدلا من 239.990 جنيه، والثانية بـ 239.990 بدلا من 249.990 جنيه، أما الفئة الثالثة فأصبح سعرها 269.990 بدلا من 279.990 جنيه.

2.بيجو 508:

تراجعت أسعار جميع فئات هذه السيارة بواقع 10 آلاف جنيه، فأصبح سعر الفئة الأولى 499.990 بدلا من 509.990 جنيه، والثانية بـ 549.990 بدلا من 559.990 جنيه، والثالثة بـ 629.990 بدلا من 639.990 جنيه.

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3.بيجو 2008:

تتاح هذه السيارة الكروس أوفر بفئة Active Pack وتراجعت أسعارها بقيمة 5 آلاف جنيه ليصبح سعرها الرسمي الجديد 314.990 بدلا من 319.990 جنيه.

4.بيجو 3008:

تراجعت أسعار هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بواقع 25 ألف جنيه، لتُباع الفئة الأولى بـ 454.990 بدلا من 479.990 جنيه، والفئة الثانية بـ 474.990 بدلا من 499.990 جنيه، والثالثة بـ 524.990 بدلا من 549.990 جنيه، بينما انخفضت أسعار الفئة الرابعة بقيمة 35 ألف جنيه وأصبح سعرها 564.990 بدلا من 599.990 جنيه، أما الفئة الخامسة فأصبح سعرها 614.990 بدلا من 639.990 جنيه بواقع 25 ألف جنيه تخفيض.

5.بيجو 5008:

انخفضت الفئات الأربعة لهذه السيارة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية بواقع 25 ألف جنيه، فأصبح سعر الفئة الأولى 554.990 جنيه، والثانية بـ 594.990 جنيه، والثالثة بـ 634.990 جنيه، والرابعة سعرها 684.990 جنيه.

وأرجع محمد شيحة مدير التسويق بالشركة تخفيض الأسعار إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي خلال الستة أشهر الماضية وهو ما أدى إلى خفض الأسعار في الموديلات الجديدة من سيارات بيجو بكافة الفئات، مؤكداً أن الشركة تحرص على تقديم خدمة متميزة لعملائها من أجل الحفاظ على ثقتهم في سيارات بيجو التي تتمتع بتاريخ طويل وسمعة طيبة خصوصا في مصر.