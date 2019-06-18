شكرا لقرائتكم "المصارف" تستحوذ على 90 في المئة من السيولة المتداولة في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 13 ساعة في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 19:06

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات اليوم (الاثنين) تراجعه بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المئة تعادل 0.09 نقطة، صعودا الى 1449.76 نقطة في مقابل 1449.85 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 8.41 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 0.08 في المئة ما يعادل 0.59 نقطة الى 756.49 مقابل 757.08 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.09 في المئة.

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وارتفعت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" اليوم الى 10.3 مليون سهم في مقابل 3.1 مليون اليوم السابق بنسبة 227 في المئة، بينما ارتفعت القيمة المتداولة الى 3.14 مليون دينار في مقابل 764 الفاً اليوم السابق بنسبة 311 في المئة، نفذت من خلال 121 صفقة في مقابل 69 صفقة بزيادة 75 في المئة تعادل 52 صفقة. وارتفعت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" اليوم الى 10.3 مليون سهم في مقابل 3.1 مليون اليوم السابق بنسبة 227 في المئة، بينما ارتفعت القيمة المتداولة الى 3.14 مليون دينار في مقابل 764 الفاً اليوم السابق بنسبة 311 في المئة، نفذت من خلال 121 صفقة في مقابل 69 صفقة بزيادة 75 في المئة تعادل 52 صفقة. وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.08 بليون دينار بزيادة 2.8 مليون دينار نسبتها 0.03 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت 4 شركات، وهبطت 4 شركات أخرى، واستقرت 7 شركات. وعاود قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 2.82 مليون دينار بحريني، شكلت 90 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 9.24 مليون سهم، نفذت من خلال 72 صفقة. وتصدر سهم الأهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 2.72 مليون دينار، نسبتها 87 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 8.5 مليون سهم، تلاه سهم زين بتلكو بسيولة 213 ألف دينار نسبتها 7 في المئة.



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