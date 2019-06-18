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29 مليون دينار السيولة المتداولة في بورصة الكويت

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محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 14 ساعة في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 19:05

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في معدلات الاداء، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 32 في المئة الى 29.3 مليون دينار في مقابل 22 مليونا لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة 13 في المئة الى 141 مليون سهم في مقابل 124 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 30.4 في المئة الى 5919 صفقة.

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وصاحب ارتفاع الاداء، ارتفاعا في مؤشر السوق الاول 0.07 في المئة يعادل 5 نقاط الى 6356 نقطة في مقابل 6352 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 0.04 في المئة تعادل نقطتين الى 4776 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.06 في المئة الى 5821 نقطة.

أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم برقان الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.82 في المئة، وصولاً إلى 336 فلساً، من تداول 4.15 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.4 مليون دينار نفذت من خلال 196 صفقة.

وحقق سهم هيومن سوفت أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 3.59 في المئة، هبوطا إلى 3.22 فلس، من تداول 89 ألف سهم، قيمتها 290 ألف دينار، جاءت من خلال 105 صفقات.

وسجل سهم اهلي متحد أكبر سيولة متداولة بلغت 7.2 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.54 في المئة الى 263 فلساً، من تداول 27.5 مليون سهم، تلاه سهم زين بسيولة 3.2 مليون دينار من تداول 5.7 مليون سهم تراجع سعره خلالها الى 553 فلساً بخسارة 0.18 في المئة.


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