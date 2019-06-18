شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار: "الاتحاد العقارية" تعهدت بدفع كامل مستحقات مشروع "الموتور سيتي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة دبي للاستثمار أن شركة الاتحاد العقارية الإماراتية تعهدت حسب العقود المبرمة وبحضور مؤسسة التنظيم العقاري بدفع مستحقاتها المتراكمة لشركة إيميكول منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه. وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أن شركة إيميكول ستحتفظ بالدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة الاتحاد العقارية للمستحقات المالية المتبقية حسب التقارير المالية. وكانت مؤسسة التنظيم العقاري بدبي قد أعلنت يوم الخميس في 13 من يناير الحالي عن التوصل الى اتفاق بين كل من "إيميكول" التابعة بالكامل لشركة " دبي للاستثمار" و” الاتحاد العقارية " المطور الرئيسي لمشروع "موتور سيتي" بخصوص عدم إنتظام خدمات التكييف في المرافق العامة لهذا المشروع.

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