شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية و "أو سي آي" الهولندية تؤسسان مشروعاً لدمج أنشطة الأسمدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركتا بترول أبوظبي الوطنية أدنوك و"أو سي آي" الهولندية إنهما ستؤسسان مشروعاً مشتركا يدمج أصول شركة أدنوك للأسمدة في منصة شركة "أو سي آي" للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت الشركتان في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن شركة "أو سي آي" ستمتلك 58 %من رأسمال الشركة الجديدة، مقابل 42 % تملكها أدنوك.

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وأضافت الشركتان أن المشروع المشترك الجديد سيصبح أكبر منصة لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر مصدر لها عالميا.

وستصل الطاقة الإنتاجية للشركة الجديدة إلى خمسة ملايين طن سنويا من اليوريا و1.5 مليون طن من الأمونيا.

وذكر بيان لشركة "أو سي آي" أن الإيرادات السنوية للشركة الجديدة تقدر بواقع 1.74 مليار دولار.