شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف سكوتلاند: اندماج ساب والأول يعزز رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رويال بنك أوف سكوتلاند (آر.بي.إس) إن استكمال الاندماج بين البنك الأول والبنك السعودي البريطاني "ساب" سيؤدي لتخلصه من أصول عالية المخاطر بقيمة 4.7 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 5.9 مليار دولار وتعزيز رأسماله الأساسي.

وذكر البنك البريطاني في بيان أنه، ومن خلال وحدته الهولندية نات ويست ماركتس، كان جزءاً من كونسورتيوم يضم إن.إل.إف.آي وبنك سانتاندير يمتلك حصة إجماليها 40% في البنك الأول. وكان آر.بي.إس يملك حصة تعادل 15.3% في البنك الأول.

وقال البنك إنه نتيجة لاستكمال الاندماج، سيحقق مكسبا قدره 400 مليون جنيه إسترليني نتيجة التخلص من حصته بالبنك الأول مقابل أسهم يتلقاها في البنك السعودي البريطاني، فضلاً عن خفض الأصول المرجحة بالمخاطر 4.7 مليار جنيه إسترليني، بحسب وكالة رويترز.

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وأشار البنك إلى أن الصفقة ستقود لإطفاء التزامات بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، مضيفا أن التغييرات سترفع نسبة رأس المال الأساسي للبنك بواقع 60 نقطة أساس.

وأعلن البنك الأول عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع البنك السعودي البريطاني "ساب".

وكانت عمومية "الأول" قد وافقت، في مايو الماضي، على العرض المُقدم من "ساب" بشأن عملية الدمج ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.