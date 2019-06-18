شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مبكو" تُقر تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف أو ربع سنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018، بمبلغ قدره 50 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم، وبما يمثل 10% من رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الجمعية أقرت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام

وتجدر الإشارة إلى أن الشر، كة حققت صافي أرباح بلغ 5.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام مقابل أرباح بلغت 28.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

Advertisements

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض أسعار البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.

وحسب بيان الشركة فإن التأثير المذكور أعلاه يعوضه جزئيًا انخفاض تكلفة المبيعات للطن الواحد، والمصروفات العمومية والإدارية، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، ومصروف الزكاة، وزيادة الإيرادات الأخرى.

كذلك تراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 181.8 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 225 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.