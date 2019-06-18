شكرا لقرائتكم خبر عن "شفيق عبد الحميد" رئيساً لمجلس إدارة "دريك آند سيكل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، على تعيين "شفيق عبد الحميد" رئيساً لمجلس الإدارة.

وأشار المجلس، في بيان لموقع سوق "دبي"، اليوم الإثنين، إلى أنه قد تم منح الرئيس الجديد جميع الصلاحيات اللازمة لتمثيل الشركة بما يتوافق مع قانون الشركات الإماراتي.

وبحسب البيان، وافق مجلس الإدارة على تعيين "عبد الله المطروشي" عضوًا جديدًا في لجنة التدقيق.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 4.501 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 280.5%.

وتراجعت إيرادات عقود الشركة مع العملاء خلال العام 2018 إلى 798.3 مليون درهم مقابل إيرادات بلغت 2.636 مليون درهم في العام 2017.

وفي المقابل تراجعت تكاليف المبيعات خلال العام 2018 إلى 1.750 مليار درهم مقابل 3.018 مليا درهم في العام 2017.