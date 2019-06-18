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شكرا لقرائتكم خبر عن "حاتم السحيباني رئيساً لمجلس إدارة "صادرات" و"العريني" نائباً له والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على تعيين المهندس حاتم بن حمد السحيباني رئيساً لمجلس الإدارة، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 15 يونيو 2022.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بموافقة المجلس على تعيين الأستاذ أحمد بن محمد العريني نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل).
وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسائر بلغ 8.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعزت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الأول من العام الجاري إلى تدني قيمة مخزون مادة الكبريت بمبلغ 6.9 مليون ريال بالإضافة إلى أنخفاض مجمل الربح للمبيعات، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2018، على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
كذلك ارتفعت الخسائر التشغيلية إلى 1.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وفي المُقابل، ارتفع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 18.2 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 8.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
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