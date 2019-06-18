شكرا لقرائتكم خبر عن "لبنى العليان" رئيساً لمجلس إدارة بنك ساب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب"، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، قراره بتعيين الأستاذة لبنى سليمان العليان (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس إدارة بنك ساب من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وذلك وفقاً لاتفاقية الاندماج مع البنك الأول.

وأكد بنك ساب، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، على استمرارية الأستاذ خالد عبدالله الملحم نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك ساب حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وكذلك استمرارية الأستاذ ديفد ديو في منصب العضو المنتدب

وسبق أن أعلن البنك الأول، أمس الأحد، عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع "ساب". هذا وقد تم نفاذ قرار صفقة الاندماج، وبدوره انتقلت جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب الذي سيستمر في الوجود.

ونتيجة لصفقة الاندماج ستلغى جميع أسهم البنك الأول وسيقوم بنك ساب من خلال زيادة رأس ماله بإصدار 554.794 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي البنك الأول المقيدين في سجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول في يوم الاثنين الموافق 17 يونيو الجاري.

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هذا وسيتم زيادة رأس مال البنك من 15 مليار ريال سعودي إلى 20.547 مليار ريال سعودي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.

وسيحق للمساهمين المالكين لأسهم البنك الأول بتاريخ هذا الإعلان والمقيدين بسجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول تلي هذا الإعلان الحصول على عدد 0.48535396 سهم في بنك ساب "معامل المبادلة" مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول.

وكانت عمومية "الأول" قد وافقت، في مايو الماضي، على العرض المُقدم من "ساب" بشأن عملية الدمج ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وقال البنك، في بيان سابق، إن عملية الدمج ستتم من خلال إصدار 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك، وانقضاء البنك نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك بتاريخ 3 أكتوبر 2018.