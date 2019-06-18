شكرا لقرائتكم خبر عن "دو": توفير الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" أنها ستكون مزوّد خدمات الاتصال الأول، الذي يطلق الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس بدولة الإمارات.

وبحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم"، لفتت الشركة إلى أن المتعاملين سيتمكنون من الاستمتاع بمزايا شبكة الجيل الخامس دون أي رسوم إضافية على باقاتهم الحالية للدفع الآجل.

وأكدت"دو" أنها لن تفرض الشركة أي رسوم إضافية على المتعاملين مقابل خدمات الجيل الخامس، ما يعني أنه بإمكانهم استخدام أجهزة تقنية الجيل الخامس الخاصة بهم.

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وكشفت "دو" أنها بدأت ببيع هاتف «زي تي إي إكسون 10 برو» المزوّد بتقنية الجيل الخامس، مع توسيع محفظة الشركة من أجهزة الجيل الخامس خلال الأسابيع المقبلة.

ودعت شركة "دو" في مايو الماضي سكان الإمارات إلى زيارة متجريها الرئيسيين في دبي وأبوظبي، وتجربة تقنية الجيل الخامس بشكل فعلي، والتعرف على الفوائد التي سيحصلون عليها عند إطلاقها تجارياً حالما تتوفر الأجهزة المتوافقة معها في السوق.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 12.3% خلال العام الربع الأول من العام 2019 بالغا 449.5 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 512.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 1.75 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.71 مليار درهم في العام 2017.