"عزيزي للتطوير العقاري" تحصد جائزة "مطور العام" من جوائز أريبيان بزنس العقارية

دبي - الخليج 365 :

حازت "عزيزي للتطوير العقاري" إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على جائزة "مطور العام" المرموقة خلال حفل جوائز أريبيان بزنس العقارية لعام 2019. وتسلم الجائزة فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة في الحفل الذي حضره الإدارة العليا للشركة والذي أقيم في " منتجع وسبا لو رويال مريديان بيتش" في دبي.

وتعكس هذه الجائزة الإمكانات العالية التي تتمتع بها "عزيزي للتطوير العقاري" لناحية تطوير وإدارة وتسليم المشاريع. كما تسلط الضوء على التميز الذي لطالما أظهرته الشركة في تطوير محفظة متنوعة من المشاريع عبر دولة الإمارات والعالم. وتضع الشركة تطلعات عملائها- من مالكي المنازل والمستثمرين- على رأس اهتماماتها، حيث تركز على منحهم عائدات مجزية وخيارات استثنائية من أساليب الحياة العصرية.

وفي معرض تعليقه، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري": "نتشرف بالحصول على جائزة ’مطور العام‘ من جوائز أريبيان بزنس العقارية، والتي جاءت تأكيداً على التزامنا الراسخ وجهودنا الدؤوبة لتحقيق التميز في إرضاء العملاء عبر التركيز على الشفافية واعتماد منهجية قائمة على الأبحاث وتطوير مباني متميزة، وكذلك ضمان تجارب استثنائية تواكب تطلعات العملاء. ومع إعلاننا عام 2019 ’عام البناء‘، لم يقتصر تركيزنا على تسريع وتيرة بناء وتسليم مشاريعنا فحسب، بل تخطينا ذلك إلى ضمان تحقيق العوائد المجزية التي يتطلع إليها المستثمرون".

ويعد "عزيزي ريفييرا" المشروع العصري الأبرز لشركة "عزيزي للتطوير العقاري"، إذ يتميز بتصاميم أنيقة وموقع فريد ضمن منطقة ميدان. وتحتضن هذه الواجهة المائية الجميلة ممشى عصري مجاور للقناة المائية مستوحى من منطقة الريفييرا الفرنسية، وجادة تتضمن محال للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى حديقة "لي جاردان"؛ المساحة المجتمعية الخضراء. ويشكل "عزيزي ريفييرا" ملاذاً هادئاً بعيداً عن صخب المدينة مع إمكانية وصول متميزة، حيث يتيح لقاطنيه العيش في أجواء غامرة، ويمنحهم نمط حياة هادئ ينبض بالفخامة ودرجة عالية من الراحة والسهولة بفضل موقعه الاستراتيجي.

وتطور "عزيزي للتطوير العقاري" أكثر من 22 مشروعاً في منطقة الفرجان وهي من أكثر المشاريع ترقباً في إمارة دبي، كما تمتاز بشبكة مواصلاتها الممتازة مع جميع أنحاء المدينة، ومرافقها الفاخرة، والتزامها بمواعيد التسليم. وتشكل هذه المشاريع الوجهة الأمثل للعائلات والشباب على حد سواء، بفضل قربها من شارع الشيخ محمد بن زايد وخط المترو الجديد 2020 Route، والذي يضمن للمقيمين وصولاً سهلاً إلى أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة.