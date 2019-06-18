شكرا لقرائتكم خبر عن 2.82 مليار درهم مشاريع الإمارات خلال مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية على قائمة عقود الشرق الأوسط لشهر مايو/‏أيار وبلغت قيمة العقود المبرمة 768 مليون دولار(2.819 مليار درهم).

وذكرت «ميد» أن القيمة الإجمالية للعقود المبرمة خلال الشهر الماضي تراجعت في المنطقة بنسبة 53% لتصل إلى 4.3 مليار دولار مقارنة مع 9 مليارات دولار خلال إبريل.

ورصد التقرير زيادة في حجم العقود التي أبرمت في مصر، لتتجاوز 739 مليون دولار متفوقة على المملكة العربية السعودية التي أبرمت عقودا بقيمة 525 مليون دولار مقارنة مع 4 مليارات دولار خلال إبريل.

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