«دو» توفر برنامج تسجيل الأجهزة من «أبل» لعملائها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع شركة «أبل»؛ لتوفير خدمة «برنامج تسجيل الأجهزة» لعملائها من المؤسسات في دولة الإمارات، لتصبح بذلك «دو» أول مزود خدمات اتصال يوفر الخدمة لعملائه على مستوى المنطقة. وتعكس الخطوة الجديدة جهود «دو» المتواصلة نحو توفير أحدث الحلول لعملائها من المؤسسات في رحلتهم نحو التحول الرقمي. وتتيح الخدمة الجديدة للمؤسسات عبر كافة القطاعات الوصول والنفاذ لتسجيل أجهزتهم تلقائياً في منصة إدارة الأجهزة المتحركة للمؤسسات (EMM) .وقال هاني فهمي علي، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع حلول المؤسسات في دو: في ظل الطلب المتنامي على الأنظمة والأجهزة التكنولوجية الحديثة من جانب المؤسسات عبر كافة أنحاء دولة الإمارات، ندرك في «دو» مدى حاجة عملائنا من المؤسسات لحلول تقنية متطورة تساعدهم على تعزيز كفاءتهم، وتضمن لهم مزيداً من النمو والاستمرارية. ويسعدنا الإعلان عن توفير برنامج تسجيل الأجهزة من أبل الذي يتيح للمؤسسات اعتماد أحدث الأجهزة وإعدادها بشكل سلس ومبسط، مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والتكاليف، إضافة إلى توفير المزيد من الحماية ووسائل التحكم بكافة الأجهزة التي يقومون بثبيتها داخل أقسام مؤسساتهم.

وسيستفيد عملاء «دو» من المؤسسات عبر برنامج تسجيل الأجهزة، فوائد عدة؛ تشمل: إعداد وتثبيت الأجهزة بشكل تلقائي، وخفض التكاليف، وإلغاء الحاجة للضبط اليدوي، فضلاً عن زيادة حماية الأجهزة، وتحسين تجربة الاستخدام.

إضافة إلى ذلك، يتيح برنامج «أبل» لتسجيل الأجهزة مزايا التحكم بالتطبيقات والخدمات التي توفرها الأجهزة بشكل مباشر، مما يعني أنه سيكون بإمكان قسم تكنولوجيا المعلومات الموجود داخل المؤسسات التي ستستخدم أجهزة «أبل»، إضافة مزايا تحكم جديدة عن بُعد.