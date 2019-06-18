1130 باقة حكومية مفتوحة على بوابة «بيانات.إمارات» الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

تعتزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إطلاق حملة توعوية تتعلق بخدمات وتقنيات «الجيل الخامس» المستقبلية وانعكاساته على الحياة في ضوء التوجهات الحكومية في الإمارات قريباً، مشيرة إلى أن هذه التقنيات ستمثل نقلة نوعية كبرى في طريقة تقديم الخدمات الحكومية والمدينة الذكية عموماً في الدولة.

كشفت «الهيئة» خلال لقاء تفاعلي، عبر وسم «#ASKTRA» على موقع «تويتر» عقدته ظهر أمس، رداً على سؤال ”الخليج 365”، أن مسودة مشروع قانون «التوقيع الرقمي» في مراحلها الأخيرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأن مشروع القانون يسير بالمسار الإجرائي حسب الدورة التشريعية.

ورد عدد من مديري المشاريع خلال اللقاء على أسئلة المتابعين لحساب «الهيئة» على «تويتر» حول مشاريع الحكومة الرقمية والأسئلة المتعلقة بالحكومة الذكية والخدمات التي تقدمها.

وقالت «الهيئة» رداً على ”الخليج 365” عن إجمالي عدد حزم البيانات الحكومية المفتوحة حالياً: إن عدد حزم البيانات الحكومية المفتوحة حالياً على مستوى الدولة ضمن منظومة البيانات الحكومية المفتوحة تضم حالياً أكثر من 1130 باقة على البوابة الوطنية للبينات المفتوحة «بيانات.امارات».

وعن آخر الجهود المتعلقة بتعزيز موقع دولة الإمارات العالمي على مستوى الحكومة الرقمية قالت «الهيئة»: إنها مسؤولة عن مؤشر الخدمات الذكية، وهي تستهدف المركز الأول عالمياً بحلول 2021، وأنها الجهة المسؤولة كذلك عن مؤشر البنية التحتية للاتصالات الذي حققت فيه الإمارات المركز الثاني عالمياً خلال 2018، فيما يعمل الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية على خمسة مسارات لتطوير الخدمات، وتقديمها في منصة واحدة وهي: «رفع الكفاءات - المشاركة الرقمية - تعزيز الحضور الإلكتروني للجهات الحكومية - البيانات المفتوحة».

وحول موعد إنجاز نظام الدخول الذكي بناء على الهوية الرقمية الموحدة على مستوى دولة الإمارات، والتي أُعلن عنها في معرض جيتكس 2018، أوضحت «الهيئة» أنها بدأت بالفعل بعملية الربط مع الجهات الحكومية للهوية الرقمية، وأنها متاحة للمستخدمين حالياً.

وأضافت أن خدمة الدخول الذكي تعرف المستخدمين بشكل جيد، وتقدم معلومات دقيقة وموثوقة، بحيث لا داعي لتعبئة بياناتك الشخصية كل مرة لاستخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية، مثال (الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية)، وهو ما يسهل بشكل كبير الحصول على الخدمات بشكل أسرع، كما لا تشارك خدمة الدخول الذكي بيانات مع جهات حكومية أخرى إلا في حال استخدام خاصية الدخول إلى هذه الجهات الحكومية عن طريق خدمة الدخول الذكي، وربط حساب الدخول الذكي بحساب المستخدم في الجهة الحكومية.

ورداً على عدد الخدمات الحكومية التي تشملها مبادرة باشر أعمالك في 15 دقيقة حالياً على مستوى الدولة، قالت «الهيئة»: «تشمل مبادرة باشر أعمالك حالياً خدمات بحث الأسماء التجارية والأنشطة الاقتصادية، وإصدار الترخيص التجاري، وخدمة احتساب الكلفة، وخدمة محاكاة لإجراء الترخيص التجاري، والاطلاع على نموذج عقد التأسيس للشركات، وعلى المستخدم التسجيل في الخدمة، حتى يمكن استخدام خدمة التوقيع الرقمي، والتوقيع الرقمي معتمد في دولة الإمارات، واستخدامه يحدد من قبل الجهة المعنية».

وذكرت «الهيئة» أن خدمة «باشر أعمالك» تتوافر حالياً في إمارات أبوظبي، دبي، عجمان، رأس الخيمة، والفجيرة. وستُوفر خدمة التجديد قريباً.

وعن إمكانية استفادة المقيمين في الإمارات من «باشر أعمالك»، أوضحت «الهيئة» أنه ومن خلال المنصة يمكن حجز الاسم التجاري مؤقتاً إلى حين إتمام الإجراء ودفع الرسوم، وكذلك الاطلاع والتوقيع إلكترونياً على عقد التأسيس النموذجي، وفي حال كان الشخص المقيم من جنسيات أخرى يتاح له طلب إصدار رخصة تجارية لشركة ذات مسؤولية محدودة من خلال إضافة شريك آخر إماراتي.

وإذا كان المقيم من مواطني دول الخليج «ويحمل بطاقة الهوية الإماراتية»، فإنه يمكنه طلب إصدار رخصة تجارية للأشكال القانونية التالية: مؤسسة فردية، وشركة ذات مسؤولية محدودة للشخص الواحد، وشركة ذات مسؤولية محدودة لشخصين وأكثر، ويستطيع المقيم في الإمارات الدخول على منصة #باشر_أعمالك (https:/‏‏/‏‏services.government.ae/‏‏business/‏‏#/‏‏ )، والبدء بإجراءات ترخيص جديدة بعد تسجيله في الهوية الرقمية الموحدة، واختيار نشاط من الأنشطة الاقتصادية المتاحة في الإمارة.

وعن أهم المشاكل التي تسعى «الهيئة» لإيجاد حلول لها من خلال «المختبر التفاعلي» أو «هاكاثون 2019»، ذكرت «الهيئة» أن المختبر التفاعلي يهدف إلى تعزيز المشاركة الرقمية في استمطار الأفكار الإبداعية من فئات الشباب في معالجة التحديات التي تواجه تقديم الخدمات في الجهات الحكومية وزيادة نسبة الاستخدام والرضا.

الموجّهات الحكومية

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حول أفضل جهة حكومية مطبقة لمعايير الموجّهات الحكومية في موقعها الإلكتروني، أشارت «الهيئة» إلى أن 17 % من الجهات حققت نسبة 100 % فيما يتعلق بمعايير الموجّهات الحكومية، بينما حقق أكثر من 46 % من الجهات نسبة تزيد على 95 %.

التحول الذكي

بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها «الهيئة» لدعم الجهات الحكومية في التحول الإلكتروني والذكي، قالت «الهيئة»: إنها تقدم الإرشاد التقني والدعم للجهات الحكومية فيما يخص التطبيقات الذكية، وتوفير التدريب والتوعية لمختلف الموظفين الحكوميين، إضافة إلى تطوير الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية .وعن وجود خطة لتحقيق تحول ذكي بنسبة 100 %، بحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية عن طريق الهواتف الذكية، قالت «الهيئة»: اعتمدت حكومة الإمارات نسبة 100 % للتحول الذكي لجميع الخدمات ذات الأولوية التي تقدمها الجهات الاتحادية، وذلك منذ عام 2015.