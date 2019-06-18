«الإمارات للتحكيم البحري» يستضيف ندوة «بيمكو»

دبي: ”الخليج 365”

يستضيف مركز الإمارات للتحكيم البحري في مقره الرئيسي بمركز دبي المالي العالمي، ندوة «القوانين البحرية لمجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق «بيمكو» (BIMCO 2019)، والتي تناقش إدارة المخاطر في عقود الشحن البحري المرتبطة بالتغييرات في اللوائح السارية لقرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) حول تحديد نسبة الكبريت المسموحة في الوقود البحري.

ويحرص مركز الإمارات للتحكيم البحري، على عقد هذه الندوة لتسليط الضوء على التغييرات التي يمكن أن تؤثر في قطاع الشحن البحري عندما يدخل قرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) المتعلق باستخدام الوقود النظيف حيز التنفيذ عام 2020، حيث أعلنت لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية أنها ستبدأ تطبيق قرار تحديد نسبة الكبريت المسموحة في الوقود البحري عند 0.5% ابتداءً من يناير 2020. وقدم الندوة المتحدث الرئيسي إريك جينسبي رئيس العضوية وتطوير الأعمال في مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق «بيمكو» (BIMCO)، وناقش أهمية مراعاة الأطراف المعنية الأحكام المعمول بها عند شراء وتوريد الوقود للسفن البحرية، كما ركزت الندوة على إدارة العقود الخاصة بنقل الوقود البحري عند بدء تطبيق قرار تحديد نسبة الكبريت المسموحة في الوقود البحري.

وأكد ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، أهمية عقد هذه الندوة لمناقشة أبرز القضايا والقوانين المتعلقة بالاستدامة البيئية في القطاع البحري، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الحرص المتواصل لمركز الإمارات للتحكيم البحري على دعم أصحاب المصلحة في القطاع، من خلال توفير المعلومات ومناقشة الحلول البديلة لإدارة وفض المنازعات المستقبلية الناجمة عن التعامل مع التغييرات المتعلقة باللوائح والقوانين الجديدة في القطاع البحري.

وقال إريك جينسبي رئيس العضوية وتطوير الأعمال في مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق «بيمكو»(BIMCO): «يسعدنا التعاون مع مركز الإمارات للتحكيم البحري، لعقد هذه الندوة الرائدة في دبي، والتي كانت بمثابة المنصة المثالية لتوضيح شروط العقود لأصحاب المصلحة في قطاع الشحن البحري».