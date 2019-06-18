83 رخصة تجارية جديدة يومياً في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر مايو/ أيار 2019 وصل إلى 2,599 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 50%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ حيث سجلت الرخص الصادرة في شهر مايو 2018 إجمالي 1,736، في حين أسهمت الرخص الجديدة في إضافة 8,348 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 54.7%، والتجارية 42.7%، والسياحية 1.8%، والصناعية 0.8%.

تؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، أنه يتم إصدار رخص جديدة بمعدل 83 رخصة يومياً في إمارة دبي خلال شهر مايو من 2019.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر مايو 2019 وصل إلى 24,992 معاملة، في حين أنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 17,983 معاملة أي ما نسبته 72% من إجمالي المعاملات، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي. ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص نحو 11,133 معاملة خلال شهر مايو 2019، وتم إنجاز 5,315 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية أي ما نسبته 48% من إجمالي عدد المعاملات. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,676 إجراء، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 3,086 إجراء. وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 187 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 144 رخصة خلال شهر مايو 2019، وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنجلاديش في المرتبة الأولى، تلتها الهند، باكستان، مصر، بريطانيا، الصين، السعودية، الأردن، الفلبين، ولبنان.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر مايو من 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي؛ حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الكبرى بإجمالي 1,582 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1,014 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 61.2% من إجمالي جميع المناطق.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر مايو 2019، حازت «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» على 35% من حصة الأنشطة، تلتها «التجارة وخدمات الإصلاح» على 28.6%، و«خدمات مجتمعية وشخصية» 13.3%، و«بناء وتشييد» 9.8%، و«نقل، وتخزين واتصالات» 4.3%، و«مجموعة الفنادق» 3.7%، و«صناعة تحويلية» 1.9%، و«وساطة مالية» 1.7%، و«الصحة، والعمل» 1%، و«التعليم» 0.4%، و«الزراعة» 0.3%.