7 مليارات السندات والصكوك المدرجة في أسواق المال 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة السندات والصكوك الإسلامية التي وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على إدراجها في أسواق المال المحلية نحو 7 مليارات درهم خلال العام 2018، الأمر الذي يعكس النشاط الكبير الذي شهده القطاع خلال تلك الفترة.

ويتضح من خلال الإحصائيات الرسمية للهيئة أن خمس شركات وطنية قامت خلال العام الماضي بإصدار سندات وصكوك لتمويل أنشطتها حيث تم إدراج هذه الإصدارات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وفي التفاصيل فقد وافقت الهيئة على قيام مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.754 مليار درهم وحصلت شركتا دانة غاز والاتحاد العقارية على نفس الموافقة لإصدار صكوك غير قابلة للتحويل بقيمة 1.946 مليار درهم للأولى ونحو مليار درهم للثانية.

أما شركة دي أكس بي أنترتينمنتس فقد حصلت على موافقة الهيئة لإصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 1.235 مليار درهم فيما منحت موافقتها لشركة الخليج للمالحة القابضة لإصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 100 مليون درهم.

على صعيد آخر وافقت الهيئة خلال العام 2018 على إدراج سندات حكومة المالديف في سوق أبوظبي للأوراق المالية «وزارة المالية والخزينة نيابة عن حكومة جمهورية المالديف» بقيمة 100 مليون دولار، كما وافقت على إدراج صكوك شركة الدار صكوك «المحدودة» إدراج مشترك في كل من يورونكست دبلن وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وإدراج صكوك الشركة القابضة العامة «صناعات» في كل من بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 300 مليون دولار.

(وام)