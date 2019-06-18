الحذر يخيم على الأسهم مع تردد المستثمرين في الدخول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

خيم الحذر مجدداً على أداء الأسهم المحلية في جلسة، أمس، مع تردد المستثمرين في اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق، في ظل بقاء الرؤية غير واضحة حيال أوضاع المنطقة، في الوقت الذي استقر فيه مؤشر سوق دبي فوق 2600، بينما رضخ سوق أبوظبي لضغوط البيع، وتراجع أكثر من 1%.

جاء ذلك مع قيام الأجانب (غير العرب) بعمليات تسييل تركزت في معظمها بسوق أبوظبي، بمحصلة بيعية بلغت 16.5 مليون درهم، وبنحو 950 ألف درهم فقط في دبي.

وتفاوت الضغوط على الأسهم القيادية، مع تراجع بسيط نسبياً لسهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.23%، و«الإمارات دبي الوطني» بنزوله 0.44%، فيما زادت هذه الضغوط على سهم «أبوظبي التجاري» بنزوله 2.73%، و«أبوظبي الأول» 0.81%، و«اتصالات» 1.24%.

واستقر مؤشر سوق دبي عند 2614.31 نقطة، مع ارتفاع أسهم التأمين والنقل والاستثمار والاتصالات.

وجاء التماسك في السوق، من قطاع الاستثمار الذي ارتفع 0.13% مع صعود «دبي المالي» 0.86% واستقرار «دبي للاستثمار»، فيما تراجع «شعاع» 0.57%، كما زاد قطاع النقل بنسبة 1.39% مع ارتفاع «أرامكس» 1.91% و«العربية للطيران» 0.94% و«الخليج للملاحة» 0.25%.

وفي المقابل، تراجع قطاع العقار بنحو 0.41% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.23% و«أرابتك» 0.66% و«إعمار مولز» 2.62%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 1.22% و«إعمار للتطوير» 0.51% و«داماك» 0.11%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.14% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.44% فيما استقر «دبي الإسلامي» دون تغيير.

من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.09% إلى مستوى 4901 نقطة، متأثراً بنزول المؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاعي الصناعة والسلع.

وجاءت الضغوط على السوق مع هبوط قطاع البنوك بنسبة 1.06% نتيجة انخفاض في «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.22%.

ونزل قطاع الاتصالات بنحو 1.24% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع العقار بنحو 1.24% على أثر هبوط «الدار» 1.12%، ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 1% مع انخفاض «إشراق» 2.01%، و«الواحة كابيتال» 1.05%.

وهبط قطاع الطاقة بنسبة 1.26% مع نزول سهم «طاقة» 9.2% و«دانة غاز» 1.07% و«أدنوك للتوزيع» 0.37%.

ووصل إجمالي سيولة السوقين إلى 271.4 مليون درهم، منها 114.78 مليون درهم في دبي، و156.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 128.8 مليون سهم، توزعت بواقع 96 مليون سهم في دبي، و32.8 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 24 شركة، وجاء ذلك من خلال 4145 صفقة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 23.3 مليون درهم، مغلقاً عند 4.35 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 17.35 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.04 درهم، ثم سهم «الاتحاد العقارية» بتداولات بقيمة 10.6 مليون درهم، وأقفل عند 0.332 درهم.

وتزعم «أبوظبي التجاري» التداولات قرب 60 مليون درهم، مغلقاً عند 8.2 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قيمتها 29.2 مليون درهم، وأقفل عند 14.74 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 22.5 مليون درهم، ليغلق عند 15.9 درهم.

وسجل سهم «أمان» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 4.51% ليغلق عند 0.463 درهم، وبالعكس، انخفض سهم «مصرف السلام السودان» بنسبة 8.57% إلى 0.96 درهم.

وفي سوق أبوظبي، سجل سهم «بلدكو» الارتفاع الأكثر بنسبة 12.11% مغلقاً عند 0.4 درهم، وفي المقابل، جاء الانخفاض الأكثر من نصيب سهم «طاقة» بنسبة 9.2% وأغلق عند 0.79 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون، نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 17.5 مليون درهم، منها 3.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، ونحو 7 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و7 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 17.5 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات أبوظبي الأول وأدنوك للتوزيع، وتبريد، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات سلامة، وداماك، ودانة غاز، وأبوظبي التجاري.

وواصلت المحافظ الاستثمارية أداءها المتباين مع التوجه الشرائي في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 8 ملايين درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو البيع بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 1.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في دبي بصافي استثمار بلغ 8 ملايين درهم محصلة بيع، في حين اتجهوا نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 1.5 مليون درهم محصلة شراء.