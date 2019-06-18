الشارقة تنضم إلى معايير المدن الابتكارية العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن مجمع الشّارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن الإطلاق الرسمي لتقرير انضمام الشارقة لمعايير المدن الابتكارية العالمية، وذلك خلال حفل خاص أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في القطاعين الرسمي والخاص، إضافة لنخبة من العلماء والمتخصصين من قادة الصناعة الذكية في المنطقة والشركات العالمية المتخصصة في تقنيات المستقبل.

ويأتي إطلاق هذا التقرير بالتزامن مع إصدار تقرير «عصر الترابط الرقمي» الذي أطلقته الأمم المتحدة، بهدف وضع إطار حوكمة عالمي للتعاون بين الدول في مواجهة التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية.

فبعد عام كامل من العمل الجاد والجهود المضنية بشراكة مع مؤسسة «كاتابولت»، الذّراع الابتكارية للحكومة البريطانية (تحالف مدن المستقبل)، يأتي تقرير الشارقة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية للاقتصادات الابتكارية، كما يُعَدّ دليلاً معيارياً لأفضل الممارسات العالمية للمدن الذّكية ذات الريادة في النّهج الابتكاري المستقبلي، وإعلاناً عالمياً عن بدء مجمّع الشّارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بانضمامه لمنظومة هذه المعايير العالمية للمدن الابتكارية، ومؤشراً لهذه المعايير في المنطقة، من خلال تطويره إلى مدينة ابتكارية عالمية المستوى، ومركز للاختبار والابتكارات التكنولوجية، وعرض أحدث التقنيات الإبداعية، كما يعدّ هذا التقرير خريطة طريق، ونهجاً يسير عليه المجمع خلال المرحلة المقبلة، لتطوير استخدامات أدوات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المستقبل لتحقيق الخير للإنسانية.

حقبة جديدة

وأعلن حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن البدء بحقبة جديدة في الشارقة بقوله: «يطيب لنا أن نرحب بكم لتكونوا شاهدين على حقبة جديدة ومرحلة أخرى ضمن مسيرتنا نحو مواكبة عالم سريع التغير والتطور، ونحن على أعتاب ثورة صناعية رابعة لها استحقاقاتها ومتطلباتها، ما يحتم علينا أن نكون مستعدين لهذا التحول كمركز بحث واختبار عالمي المستوى».

كما استعرض خلال عرض تقديمي أهداف المجمع ورؤيته، والتي تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ إمارة الشارقة كعاصمة للتعليم والبحث العلمي والابتكار، من خلال خطة استراتيجية طموحة للجامعة الأمريكية في الشارقة، كان أحد بنودها دعم البحث العلمي عن طريق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأن يكون هذا المجمع ملاذاً للشركات البحثية العالمية وللباحثين والمبتكرين من الطلبة والأكاديميين وخريجي الجامعة الأمريكية. وقد اتخذنا من خلال علاقاتنا مع أعرق الجامعات والمؤسسات العالمية نموذجاً في البحث والتطوير كجامعات «كامبريدج» و«إكسفورد» و«إمبريال كوليج»، لخلق بيئة بحثية ابتكارية عالمية المستوى، بالتركيز على عدد من الأولويات بعملنا، وهي: تكنولوجيا المياه، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا البيئة، تكنولوجيا المواصلات، تكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة.

الحلول والابتكارات

كما تم إطلاع الحضور على النهج الذي يسير عليه المجمع، والخطوات التي يتبعها في مسيرته نحو تحقيق التقدم والنجاح المطلوب، متحدثاً عن أهم إنجازات المجمع وخططه المستقبلية، وأهم الشركات العالمية التي تعمل ضمن المجمع ومشروعاتها البحثية، وخططها القائمة على تطوير منظومة من الحلول والابتكارات في شتى مجالات الحياة لتسهيل حياة البشرية، ومن أجل مستقبل مستدام عبر الاستخدام الأفضل للمصادر الطبيعية، باعتباره الملاذ المفضل للشركات الاستثمارية البحثية العالمية، لما سيحصلون عليه من التسهيلات والمحفزات الاستثمارية المميزة، منها الموقع الجغرافي لإمارة الشارقة، وسهولة الوصول إلى كافة الأسواق في المنطقة، إضافة لموقع المجمع الوسطي؛ حيث سهولة الوصول لكافة المرافق الحيوية واللوجستية في الإمارة وفي الدولة، والبنية التحتية ذات المواصفات والمقاييس العالمية.

مقومات الشارقة

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تخلل حفل إطلاق التقرير جلسة حوارية شارك فيها كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وأندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي حاورهم المحمودي، حيث تحدث الشيخ فاهم حول الشارقة كمكان للاستثمار والابتكار، مستعرضاً المقومات التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والتي تخولها لأن تكون مركزاً عالمياً رائداً في مجال الابتكار والبحوث وريادة الأعمال ورؤيتها نحو تعزيز مكانتها في مجال التكنولوجيا الرقمية لتصبح واحدة من بين المدن الذكية على المستوى العالمي، كما تحدث الشيخ فاهم عن العلاقات الاستراتيجية التي تربط الشارقة بالمملكة المتحدة، وكيفية تطوير هذه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في المجال الابتكاري والمعرفي.

حاضن للاستثمارات التكنولوجية

كما أكد المحمودي، خلال الجلسة، الاهتمامَ الذي توليه الشارقة نحو تشجيع وتفعيل الدور الأكاديمي ممثلاً بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة للانتقال بالبحث العلمي من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية التطبيقية، وجعله واقعاً ملموساً من خلال المجمع؛ إذ تمت تهيئة كافة الظروف وتسخير كافة الإمكانيات المالية لخدمة هذا الهدف، والعمل على مساعدة الباحثين وربطهم بعالم الأعمال والاستثمار؛ إذ يمثل المجمع حلقة الوصل المثالية بين الأكاديميين والقطاع الخاص الاستثماري.

وقد استضاف «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، بنجاح، عدة فعاليات مع كاتابولت منها فعاليات الندوة المشتركة للحكومة البريطانية وإمارة الشارقة حول الابتكار ومدن المستقبل؛ إذ تم تنظيم ورشة عمل بعنوان «برنامج رواد الابتكار»، بحضور ومشاركة ممثلين لعدد من الجهات الحكومية في الشارقة، ونخبة من الشخصيات القيادية والعلمية ورواد الأعمال والخبراء؛ لإكسابهم المهارات الابتكارية الأساسية في عدة مواضيع، كتكنولوجيا البيانات وإنشاء العناوين، وتكنولوجيا الإنترنت، وغيرها من المواضيع.

كما عقدت ورشة عمل بعنوان «الشارقة تبتكر: نحو وجهة عالمية للإبداع»، وشارك فيها ممثلون عن الحكومة البريطانية وحكومة الشارقة، و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»؛ حيث هدفت إلى الترويج لإمارة الشارقة كعاصمة إقليمية للابتكار والبحوث والتطوير في الشرق الأوسط، وترسيخ مكانتها في هذا المجال.

إضافة لورشة عمل بعنوان «مستقبل الابتكار وإطلاق مشروع المدن الذكية»، والتي عقدت في وقت سابق من العام الماضي، حضرها عدد كبير من الخبراء ونخبة من الأكاديميين والباحثين.

عروض تقديمية

تلت الجلسة الحوارية عدة عروض تقديمية لمجموعة من الشركاء العاملين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا من شركات وأفراد؛ إذ يستقطب مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عدداً من شركات ومراكز البحث الرائدة عالمياً التي تعمل في مختلف القطاعات البحثية، حيث قدمت شركة «كفو» للوقود المتنقل في الإمارات عرضاً حول خدماتها والحلول الذكية التي تقدمها عبر تطبيقاتها، في خدمة فريدة من نوعها في الوطن العربي، اختصرت من خلال خدمتها الوقت والجهد وعناء الانقطاع بالطرق وأماكن الخلاء. كما استعرضت شركة مارلين العالمية مشاريعها القائمة؛ إذ يعد موقع الأبحاث المتخصص التابع للشركة أحد أهم مشاريع الشراكة القائمة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويركز هذا المشروع البحثي الكبير والفريد من نوعه على المستوى العالمي على تحديد وتطوير الطرق المبتكرة من أجل مستقبل مستدام، من خلال التركيز على قضايا أساسية وهي: الغذاء والماء والسكن؛ إذ يقدم العديد من الحلول التقنية للاستفادة من الموارد الطبيعية، كالزراعة المبتكرة (الأفقية والمائية والهوائية)، أجهزة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.

وقدمت شركة سكاي عرضاً مميزاً عن مشاريعها البحثية القائمة في المجمع، وهي القطارات الهوائية المعلقة التي تعبر عن المفهوم الحديث للتنقل الحضري. وعرضت شركة أرنب المتخصصة في تقديم الحلول الذكية للتنقل في المساحات المتوسطة والصغيرة كالمجمعات السكنية والجامعات والمصانع وغيرها.

القنصل البريطاني: حاضن للاستثمارات التكنولوجية

تحدث القنصل البريطاني عن العلاقات المميزة التي تربط المملكة المتحدة بدولة الإمارات وإمارة الشارقة، مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والمدن الذكية بين الحكومة البريطانية وإمارة الشارقة، والاستثمار المشترك بين الإمارات والمملكة المتحدة في مجال البحث والتطوير وتحسين تبادل الخبرات في مجال الابتكار، بهدف إقامة روابط اقتصادية وتجارية مشتركة، وكيفية الاستفادة من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، كحاضن مفضل للاستثمارات التكنولوجية الابتكارية، وكيف يمكن للشركات البريطانية الرائدة في مجال التكنولوجيا والبحث والابتكار والمعرفة أن تسهم في ذلك من خلال الاستثمار، وبدء أعمالها التجارية في الشارقة. كما تم التطرق إلى الصناعات الذكية، وبحث آلية التعاون مع الجانب البريطاني، في سبيل تطوير تلك الصناعات، والعمل على تطوير مصانع ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة لتحاكي الثورة الصناعية الرابعة التي تصف حالة الصناعة في عصرنا الحالي، من خلال دمج التقنيات الرقمية بالصناعة في عدد من المجالات، لتفرض الروبوتات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات ذاتية القيادة وغيرها وجودها في المنظومة الصناعية الحديثة، بحكم أن الشارقة لديها عدد كبير من المناطق الصناعية حتى باتت تُعَدّ عاصمة للصناعة في الإمارات، فنحن جزء من هذا التحول الجذري في المنظومة العالمية، وجاء إنشاء «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» ترجمة لمواكبة تلك التغيرات العالمية، كمبادرة من حكومة الشارقة بهدف تطوير القواعد الاقتصادية إلى اقتصاد يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.