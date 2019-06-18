شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر براندز» تكرّم 43 علامة تجارية اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت «سوبربراندز»، الهيئة المستقلة المحكمة في العلامات التجارية، أنها ستقيم فعاليتها السنوية لتكريم 43 علامة كأقوى العلامات التجارية في الإمارات اليوم. كما تعلن العلامة المرموقة عن جائزة «أفضل علامة خلال العام» المرتقبة، فيما تكشف خلال الفعالية عن النسخة ال15 من كتاب «سوبربراندز» الذي يقدم لمحة موجزة في صفحتين عن كل علامة حاصلة على اللقب. وقال مايك إنغلش، مدير «سوبربراندز» الشرق الأوسط: لطالما كان على خبراء التسويق الموازنة بين مهمتين يبدو أنهما تعدان متعارضتين: تمييز علاماتهم التجارية وجعلها ذات مكانة محورية في فئتها. ولا شك في أن الحصول على لقب «سوبر براندز» يساعد في تعزيز مكانة العلامة، ويضفي عليها مكانة مرموقة فيما يطمئن المستهلكون والموردون إلى أنهم يشترون أفضل العلامات التجارية في فئتها. وشهد العام الحالي عدداً غير مسبوق من العلامات التجارية المحلية التي دخلت منافسات «سوبر براندز» وسيشهد العام الحالي انضمام سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إلى مجلس سوبربراندز.
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