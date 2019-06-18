«الإمارات» تقلِّص استهلاك البلاستيك على رحلاتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت طيران الإمارات عن التزامها بتقليص استهلاك الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة على طائراتها. واستبدلت الناقلة الماصات البلاستيكية بأخرى ورقية صديقة للبيئة على جميع رحلاتها اعتباراً من 1 يونيو 2019.

وتتبنى طيران الإمارات عدداً كبيراً من مبادرات الاستدامة طويلة الأجل. وبالإضافة إلى استبدال الماصات البلاستيكية، ستتخلص الناقلة من العيدان البلاستيكية لتحريك القهوة، وتقدم بدائل صديقة للبيئة مع نهاية هذا العام. وسوف تستبدل أيضاً، اعتباراً من أغسطس (آب)، الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمبيعات السوق الحرة على الطائرة بأكياس ورقية. وتسهم هذه المبادرات في إزالة 81.7 مليون قطعة بلاستيكية ذات استخدام واحد من مقالب النفايات كل عام.

وتعيد الناقلة تدوير العبوات البلاستيكية الكبيرة على الطائرات في دبي وباقي أنحاء العالم كجزء من رؤيتها طويلة الأجل، وتسهم هذه المبادرة في إزالة 3 أطنان أو 150 ألف عبوة بلاستيكية من مقالب النفايات في دبي كل شهر.

وأجرت طيران الإمارات مراجعة شاملة للمواد البلاستيكية على طائراتها، وسوف تطبق تدريجياً خلال الأشهر القليلة المقبلة، حلولاً أخرى لمعالجة النفايات البلاستيكية.