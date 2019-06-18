شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تعين مديراً مالياً جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «الاتحاد للطيران» عن تعيين أندرو ماكفارلين، مديراً مالياً للناقلة، وذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تجريها الشركة حالياً.

وشغل ماكفارلين سابقاً منصب رئيس قسم العمليات والعقارات والبنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» في عام 2014، وفقاً لملفه الشخصي على موقع «لينكد إن». (بلومبيرج)

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