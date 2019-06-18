«جمارك دبي» تطور نظاماً لزيادة إنتاجية الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن «محرك الإنتاجية» الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي يعمل على تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لزيادة القدرة الإنتاجية وخفض الكلفة وإسعاد العملاء بما يضمن تنافسية دبي العالمية، معرباً عن سعادته باعتماد المجلس التنفيذي في دبي النظام الجديد لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي.

ويهدف «محرك الإنتاجية» إلى تحقيق زيادة في إنتاجية الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك للتصدي للتحدي المتمثل في انخفاض نمو الإنتاجية، ويتميز النظام المتطور بحساب الوقت المثالي لساعات العمل، ومتابعة الوقت بشكل تلقائي، وتقديم مؤشر للإنتاجية والتنبؤ بها، ومن ثم يقدم توصياته للإدارة.

وقال سلطان بن سليم: «تهدف الابتكارات والأنظمة الحديثة التي تطورها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى تحقيق رؤية قيادة دبي في تبني ابتكارات تدفع إلى زيادة العائد على المستثمرين واستقطاب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاجية وتسهيل الإجراءات، وقد خطت المؤسسة في هذه الرؤية بخطوات واثقة حيث طورت أنظمة منها «محرك المخاطر الذكي» و»المشغل الاقتصادي المعتمد» والإفصاح المبكر الذكي للمسافرين لجمارك دبي والنظام الذكي للتخزين الطابقي للحاويات «بوكس باي» لموانئ دبي العالمية، نحن نؤمن بقدراتنا وخطة دبي في أن تكون محوراً رئيسياً وعالمياً للتجارة واللوجستيات، وأن يصبح خط دبي الحرير محركاً تجارياً مهماً حول الكرة الأرضية.



وفورات نسبية



من جانبه، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «حددت جمارك دبي عبر استخدام محرك الإنتاجية، فرصاً للتحقيق خلال سنتين تتمثل في تقليص ساعات العمل في التجارة المشروعة بنسبة 16.8% وزيادة في استغلال القدرات بنسبة 10 % وإجراء أتمتة في العمليات بنسبة 0.5 % وتحسين الالتزام بنسبة 5.2 % ما سيؤدي بالتالي إلى وفورات نسبية من ساعات العمل الإضافية بما يعادل 1.280.000 ساعة عمل إضافية.