شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح.. «إيديكوم» لم تتلق إخطاراً رسمياً من «ريرا» بشأن التكييف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أكدت شركة الاتحاد العقارية في بيان ل«الخليج»، أن شركة «إيديكوم» التابعة والمملوكة لها بالكامل، لم تتلق أية مخاطبات رسمية، تفيد منحها مهلة حتى يوم الأحد، أو أنه سيتم اتخاذ أية إجراءات بحقها، أو تغييرها وتعيين شركة أخرى، كما ورد في نص خبر ”الخليج 365” بعنوان: «منح إيديكوم مهلة حتى الأحد للوفاء بالتزاماتها كافة».
وأوضحت: إن «إيديكوم» عملت بشكل وثيق مع «ريرا» خلال الأيام القليلة الماضية؛ لحل مسألة انقطاع خدمات التبريد في بعض الأماكن العامة بمجمع «موتور سيتي» السكني، وستواصل إدارتها للمجمع وفق أعلى معايير الخدمة؛ حيث لم يكن هناك أي خطاب رسمي من «ريرا» بشأن إنهاء عقدها.
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