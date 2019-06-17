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شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) انخفاضاً في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.61% بما يعادل -0.70 نقطة ، أمام الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 16.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 14.00 استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.00 .
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