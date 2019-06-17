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شكرا لقرائتكم خبر عن السلام يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 39.00 ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 2.39% بما يعادل 0.90 نقطة ، وذلك وسط تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، أمام محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 39.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 42.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.90 ومستوى المقاومة 40.00 .
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