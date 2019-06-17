شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ،وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 693.00 ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع والتعافي من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.44% بما يعادل -3.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 693.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 715.85 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 671.00 ومستوى المقاومة 715.85 .