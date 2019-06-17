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شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي - 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) في آخر جلساته ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 4.04% بما يعادل 0.44 ريال ، مصحوباً بارتفاع أحجام التداول ، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بجلسته الأخيرة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 11.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.76 إلى 8.24) .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 12.27 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.88 ومستوى المقاومة 12.00 .
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