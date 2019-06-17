ميناء ينبع الصناعي يناقش تنشيط عمليات مناولة الحاويات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ناقش ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، في ورشة عمل أمس، تنشيط العمليات التشغيلية لمناولة الحاويات بالميناء، وذلك برعاية رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، وحضور العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونخبة من المهتمين في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وتأتي الورشة في إطار الإجراءات والمبادرات الحالية التي نفذتها الهيئة العامة للموانئ لتفعيل دور ميناء ينبع الصناعي تجاريا، وتنشيط عملياته التشغيلية لمناولة الحاويات، بما يسهم في رفع مستوى الربط والتكامل بين ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله معه، وكذلك مقابلة الطلب المتوقع على خدمات النقل البحري في ظل الزيادة نحو كميات التصدير من تلك الموانئ.
مميزات ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
- يتوسط الخط بين قناة السويس وباب المندب
- يوجد به قناتا اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة
- مجهز لاستقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات
- يعمل الميناء على مدار الـ24 ساعة
- تبلغ أعماق أرصفة الميناء 18 مترا
- يستطيع استقبال سفن ذات غاطس 16.5 مترا
- النقل بين الميناء والموانئ المجاورة يقلل الضغط على الطرق
- النقل عبر البحر يسهم في خفض حجم استهلاك وقود الشاحنات.
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