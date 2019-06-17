شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يبحث عن قاع صاعد - تحليل صباحي - 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، عن طريق بحثه لقاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاستعادة تعافيه ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -39.05 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 6373.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6294.06 ومستوى المقاومة 6502.33 .