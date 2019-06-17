الإذاعة الإيرانية: وزير النفط يبحث "تعاونا عالميا" مع نظيره الروسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قالت هيئة الإذاعة الإيرانية إن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه التقى يوم الاثنين بنظيره الروسي ألكسندر نوفاك حيث بحثا تعاونا عالميا في قطاع الطاقة. ونقلت الهيئة عن زنغنه قوله ”في هذا الاجتماع نناقش العلاقات الثنائية وتعاونا عالميا بين إيران وروسيا.“

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