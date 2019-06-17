الإحصاء تتيح العد الذاتي لرب الأسرة عبر بوابة تعداد السعودية 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء محمد التويجري أمس، بوابة تعداد السعودية 2020، كمنصة إعلامية توعوية لكل ما يخص التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت 1441-2020، عبر موقعها الرسمي على الانترنت في إطار استعداداتها لتعداد السعودية 2020.

وقال وكيل الهيئة للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء تيسير المفرج إنه سيكون بإمكان المواطن والمقيم استيفاء استمارة التعداد من خلال «نظام العد الذاتي» عبر البوابة في مارس 2020 بمشيئة الله، الذي يعد أهم الطرق الحديثة في التعدادات السكانية حيث سيتمكن رب الأسرة من تسجيل كافة بياناته وبيانات أسرته دون الحاجة لزيارة الباحث الإحصائي للمنزل كأحد الأساليب المستخدمة في جمع البيانات الإحصائية من الأسر في تعداد السعودية 2020.

وأضاف أن الهيئة ترى بأن الوعي الإحصائي لدى شريحة عريضة من المجتمع سيساعد على نجاح تجربة العد الذاتي سيما بأن الثقافة الالكترونية أضحت سمة من سمات المجتمع السعودي بكافة فئاته العمرية ولله الحمد.

وذكر أن بوابة تعداد السعودية هي المنصة الرسمية لكافة أخبار التعداد وما يتعلق به من إعلان النتائج ونشرها، إضافة إلى كونها منصة لنشر الوعي الإحصائي بشكل عام.

وأوضح المفرج أن البوابة تعرض نوافذ خاصة بالتعدادات الأربعة السابقة ونتائجها، إضافة إلى ما تحتويه من نوافذ إخبارية وتوعية تسلط الضوء على ما تم حتى الآن من أعمال تحضيرية للتعداد الخامس للمملكة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على قيامِ الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020 باعتباره التعداد الخامس للسعودية، وحدد مساء يومِ 22 رجب 1441 (17 مارس 2020) بداية أعمال العد الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن في المملكة، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته.

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وسيوفر تعداد 2020 قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

تواريخ تعداد السعودية:

1394 (1974)أول تعداد رسمي بمعناه الشامل

1413 (1992)التعداد الثانـي

1425 (2004)التعداد الثالث

1431 (2010)لتعداد الرابع

1441 (2020)التعداد الخامس