شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم المحوري 50.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 52.55 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه