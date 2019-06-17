بنك أوف أمريكا يتأثر بتركيبة فنية سلبية – تحليل – 17-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتأثر سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وأيضاً يتأثر بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 28.70 ، ليستهدف مستوى الدعم 26.83 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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