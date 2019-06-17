شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت وسط توقعات إيجابية – تحليل – 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، جاء ارتفاع سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 131.27 ، ليستهدف مستوى المقاومة 138.83 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد