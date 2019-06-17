فيس بوك يتحرر من ضغطه السلبي – تحليل – 17-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ملاحظة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 172.61 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 198.51 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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