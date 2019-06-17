شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر البتكوين على ثباته فوق أرضية الدعم التي تشكّلت فوق مستوى 9085.25 المخترق سابقاً، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 9840.00، في حين سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر 9085.25 والأهم 8920.00 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8900.00 والمقاومة 9500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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