شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر عقود خام برنت منذ الصباح، والذي لا يزال داخل النطاق الجانبي الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، لتبقى التداولات الجانبية قائمة على المدى اللحظي بين الدعم 59.93 والمقاومة 62.92، مع الإشارة أن اختراق أحد هذين المستويين سيقود السعر لتحديد مساره قصير الأمد التالي بشكل أوضح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي