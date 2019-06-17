شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية طفيفة الآن، وقد يختبر الدعم 51.61 متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، لكن حتى الآن، لا يزال الميل الجانبي مرجحاً على المدى اللحظي إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 54.47 ومن ثم تحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصادر هذا الصباح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي