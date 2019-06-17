الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 17-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية طفيفة الآن، وقد يختبر الدعم 51.61 متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، لكن حتى الآن، لا يزال الميل الجانبي مرجحاً على المدى اللحظي إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 54.47 ومن ثم تحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

 

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصادر هذا الصباح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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