شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب عند دعم القناة الصاعدة، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بحماية السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 14.73، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 15.23.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.70 والمقاومة 15.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد